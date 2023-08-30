غرق شاب في نهر النيل بالبحيرة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة من انتشال جثة شاب إثر غرقه بنهر النيل فرع رشيد، بنطاق دائرة شرطة مركز رشيد، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة.

غرق شاب في نهر النيل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة رشيد يفيد استقبال المستشفى جثة شاب جراء غرقه بنهر النيل فرع رشيد، وتم انتشال الجثة ونقلت إلى ثلاجة حفظ الموتى وتولت النيابة التحقيق.

تحديد هوية المتوفي

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري، وانتشلت الجثة وتبين أنها لشاب يدعى «محمد خميس إبراهيم الصعيدى»، 20 سنة، مقيم مدينة رشيد، وحفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.