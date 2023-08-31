عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالبحيرة

حادث إنقلاب بالبحيرة
حادث إنقلاب بالبحيرة

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق الضبعة اتجاه القاهرة، ونقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

txt

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي البحيرة

txt

غرق شاب في نهر النيل بالبحيرة

انقلاب سيارة نصف نقل في البحيرة

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد جثة شخص و 2 آخرين مصابين بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق الضبعة في الكيلو 145 اتجاه القاهرة وحرر المحضر اللازم.

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة شخص مجهول الهوية ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من  «محمود خالد محمود عطالله الفيوم،  21 سنة، مصاب باشتباه كسر بالضلوع، حسين بقلي حسين،  25 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ونقلا إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

البحيرة اصابة 3 اشخاص انقلاب سيارة ملاكى حادث انقلاب سيارة ملاكى حادث انقلاب سيارة نصف نقل حادث انقلاب سيارة لقى شخص مصرعه مجهول الهوية مدير أمن البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنته عملت حادثة وهو في الساحل .. سبب صادم عن طلاق أحمد سعد وزوجته

قرعة دوري السوبر الإفريقي| نصف النهائي يصدم الأهلي بالترجي وصنداونز والوداد .. التفاصيل

بعد قليل .. الأرض تعيش حدثًا نادرًا وخطيرًا

مايوه جرىء .. أسما شريف منير تثير الجدل بصور جديدة من الساحل

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

انخفاض أسعار الدواجن .. والحكومة تكشف الأسباب

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. موعد صرف الزيادة الجديدة

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

يعادل طاقة 10 معديات.. كوبري النصر العائم الأول للربط بين ضفتي القناة

بعد رحيل القندوسي | قرار كولر يهدد تجديد عقد نجم الأهلي

عاجل | إعلامي: الأهلي يطيح بأمير توفيق من ملف التعاقدات

إصابة 4 جنود إسرائيليين في تفجير عبوة ناسفة بمدينة نابلس | شاهد

أول تعليق من كوريا الشمالية بعد إطلاق الصاروخ الباليستي

17 جنيها للكيلو.. بشرى سارة عن أسعار الأرز قريبا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة فنية مميزة.. الصور الكاملة لحفل أحمد جمال ومصطفى شوقى بمهرجان القلعة

بفستان لافت.. مي حلمي تخطف الأنظار بجمالها

بعد تصدره التريند.. ماذا يفعل زيت اللوز الحلو بجسمك؟

غياب إجباري لنجم الأهلي عن السوبر.. وكولر يحدد بقاءه مع الفريق

فيديو

أبويا ضرب أمي قدامي.. محطات وأوجاع في حياة أنغام |فيديو جراف

ايكدولي.. شادن بنت النوبة تخطف التريند بهذه الطريقة| فيديوجراف

زلزال بقوة 7 درجات ريختر يهدد مدنا بـ تسونامي

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ