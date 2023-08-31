مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالبحيرة

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق الضبعة اتجاه القاهرة، ونقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة نصف نقل في البحيرة

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد جثة شخص و 2 آخرين مصابين بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق الضبعة في الكيلو 145 اتجاه القاهرة وحرر المحضر اللازم.

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة شخص مجهول الهوية ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «محمود خالد محمود عطالله الفيوم، 21 سنة، مصاب باشتباه كسر بالضلوع، حسين بقلي حسين، 25 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ونقلا إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.