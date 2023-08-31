حملات مرورية مكثفة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية بالبحيرة

أكدت نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات المرورية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن شراء السلع الغذائية لمتابعة مدى الالتزام بالأسعار المقررة لجميع السلع الغذائية، ووضع إعلان بالتسعيرة وقوائم أسعار السلع بمكان واضح لإحكام السيطرة على الأسواق.

يأتي ذلك فى إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة وأجهزتها التنفيذية والرقابية بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لجميع المخالفات والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وقامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة - إدارة الرقابة والمتابعة بالديوان العام بالتعاون مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة وقسمي الرقابة على المبيدات والمخصبات بمديرية الزراعة والوحدة المحلية وإدارات التموين والطب البيطري ومراقبة الأغذية بمركز ومدينة بدر، بحملات مرورية مكبرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية لمتابعة جودة المعروض من السلع.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 41 محضرا، وتمثلت المحاضر والمضبوطات في الآتي:-

ـ ضبط 9 مخابز مابين نقص في الأوزان وعدم الإعلان وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.



ـ التحفظ على 7000 لتر بنزين 92 لوجود نقص في سعه الصفيحة بمقدار لتر.



ـ تحرير محضرين عدم الإعلان عن الأسعار وغلق تجار تموينيين.

ـ تحرير محضر غلق لأحد مستودعات الغاز أثناء مواعيد العمل الرسمية.

ـ ضبط 36 كجم كبدة وهامبورجر ما بين منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



ـ ضبط 2458 كجم عنب ومانجو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ـ تحرير 22 محضر جنح صحية.



ـ ضبط 81 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة وغير مصرح بتداولها وغير صالحة للاستخدام.

ـ تحرير 3 محاضر لمحلات تدار بدون ترخيص بمجال بيع المبيدات الزراعية.

وقد تم التشديد على ضرورة استمرار تلك الحملات بجميع مدن ومراكز المحافظة لضبط وردع المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.