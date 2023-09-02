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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادثي تصادم بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

لقي شاب عشريني مصرعه في الحال، وأصيب 4 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة، جراء وقوع حادثي تصادم بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي،وحررت المحاضر اللازمة بالوقائع.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقلبالطريق الإقليمي أمام مدخل ريجو، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.


 

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:- مسعد.ع.م، 54 عاما، كدمات متفرقة بالحسم، عمر.م.ع.م، 28 عاما، كدمات وسحجات متفرقة فيأنحاء الجسم، أحمد.ال.ال، 33 عاما، كدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، أحمد.م.ع، 19 عاما، كدمات وسحجات متفرقة في أنحاءالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.


 

ووقع الحادث الثاني بالطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية عند الكيلو 135، اتجاه الإسكندرية، حيث صدمت سيارة بخيت محارب محمد، 20 عاما، مقيم بمحافظة قنا، أثناء عبوره الطريق، ما نتج عنه وفاته ونقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرونالتخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة.

البحيرة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بمديرية أمن البحيرة حادث انقلاب سيارة حادثى تصادم مستشفى وادي النطرون التخصصي

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