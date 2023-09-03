إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الأحد، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقيالعلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريقالقاهرة - الإسكندرية الصحراوي عند الكيلو 104، مما نتج عنه إصابة 8 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهمللمستشفى لتلقي العلاج.



مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي

أسفر الحادث عن إصابة كل من:- إبراهيم.م س، 40 عاما، أحمد.ال.م، زياد.م.ك، 13 عاما، عمار.هـ.ال، 16 عاما، محمد. ا.ح، 19 عاما،عمر.ا.غ.ع، 17 عاما، أحمد.ع.ي، 18 عاما، أنس.م.ا، 20 عاما، وجميعهم مصابون بكسور وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجارعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات فيالحادث للوقوف على أسبابها وملابساتها.