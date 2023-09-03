رفع 2600 طن قمامة و997 إشغال طريق مخالف بمدن ومراكز البحيرة

شهدت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عدة حملات مكبرة لرفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية وأسفرت عن رفع 997 حالة إشغال مخالف عباره عن 529 بدمنهور، 175حالة بايتاي البارود، 136 حالة بوادي النطرون، 97 حالة بمركز رشيد، 60 حالة إشغال بأبو حمص.

وضمن الإهتمام بمنظومة النظافة نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات نظافة مكبرة لرفع المخلفات والتراكمات من نقاط التجمع ونقلها إلى المقالب العمومية، أسفرت عن رفع 2600 طن قمامة وذلك للحفاظ على المظهر الجمالى وتيسيراً للحركة المرورية.

وواصلت الوحدات المحلية بمراكز رشيد وايتاى البارود وابو المطامير والدلنجات ووادي النطرون أعمال التجميل من قص و تقليم للأشجار والنخيل ورى المزروعات وزراعة الاشجار بالشوارع الرئيسيه والفرعيه لظهور المدينة بالمظهر الحضاري والجمالى اللائق

ووأكدت د. نهال بلبع علي إستمرار حملات النظافة والتجميل والتشجير بصفة يومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وتفعيل زراعة الأشجار المثمرة بمختلف الشوارع والميادين والمدارس والمنشآت الحكومية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة لتوفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، لرؤساء الوحدات المحلية بمواصلة الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات ورفع كفاءة الطرق، للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والفرعية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز بالمحافظة.