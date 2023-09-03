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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة تضبط 325 إسطوانة غاز قبل بيعهم بالسوق السوداء

تموين البحيرة
تموين البحيرة

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

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ضبط تاجر تموينى لتجميعه سلعا بـ45 ألف جنيه لتحقيق أرباح غير مشروعة بالبحيرة

وقد قامت مديرية التموين ذوالتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن :-

بمركز كفر الدوار تم ضبط 325 أسطوانه غاز قام أحد الأشخاص بتجميعهم بغير وجه حق لإعادة بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق أربارح غير مشروعه كما تم ضبط 2 طن أعلاف داخل أحد المخازن مدون عليها تواريخ إنتاج لاحقه.

وبمدينة النوبارية تم ضبط 10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 13 محضر لعدم الإعلان عن مواعيدالعمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

وبحملة مماثلة بمركز دمنهور تم ضبط تاجر تموينى قام بتجميع سلع تموينية بمبلغ 22500 جنية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

البحيرة الحملات الرقابية الرقابة التموينية المصانع الغير مرخصة تموين البحيرة تحقيق أرباح تكثيف الحملات مركز كفر الدوار

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