وفاة مسن صدمته سيارة بالطريق الصحراوي بالبحيرة

لقى قبل قليل مسن مصرعه إثر تعرضه لحادث عبور مشاة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

مصرع مسن في حادث بالبحيرة



ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد باستقبال المستشفى جثة مسن إثر تعرضه لحادث عبور مشاة إذ صدمته سيارة بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين مصرع مسن يدعى « أيمن أحمد محمود سعيد »، 65 سنة، مقيم مركز كوم حمادة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد تولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.