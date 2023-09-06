عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة مسن صدمته سيارة بالطريق الصحراوي بالبحيرة

مصرع مسن في حادث
مصرع مسن في حادث بالبحيرة

لقى قبل قليل مسن مصرعه إثر تعرضه لحادث عبور مشاة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

مصرع مسن في حادث بالبحيرة


ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد باستقبال المستشفى جثة مسن إثر تعرضه لحادث عبور مشاة إذ صدمته سيارة بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم.
 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين مصرع مسن يدعى « أيمن أحمد محمود سعيد »، 65 سنة، مقيم مركز كوم حمادة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد تولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

البحيرة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة محافظة البحيرة مركز وادي النطرون مكان الحادث مديرية امن البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحشتوني .. تعليق مثير من مرتضى منصور حول حقيقة عودته لنادي الزمالك

قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية مرتضى منصور ضد أحمد عبد الملك

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

بيرسي تاو يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبله مع الأهلي

بعد عزل زوجته بالمنزل.. حقيقة إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

صدمة جديدة لـ مرتضى منصور في نادي الزمالك

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

زيادة الأجور والمعاشات.. حقيقة صرف 450 جنيها للموظفين والموعد الرسمي للعلاوة الجديدة

ترشيحاتنا

رأي صادم للناقد طارق الشناوي عن فيلم أولاد حريم كريم

حقيقة رفض شريهان لـ هنيدي في الفوازير | مخرج شهير يكشف

تنسيق الدبلومات الفنية 2023..ننشر الكليات والمعاهد التي تقبل خريج الدبلوم التجاري

حل قوات الدعم.. البرهان يصدر مرسوما عاجلا

غياب رونالدو ووجود صلاح .. اللاعبون المرشحون للفوز بالكرة الذهبية |القائمة كاملة

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمرين جديد |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمرين جديد |شاهد

ماذا يحدث بجسمك عند تناول البلح العجوة

كفاية بيانات يا خطيب| غضب أهلاوي عارم ضد محمد فضل .. لماذا؟

نرجسي وكداب بس خلينا صحاب.. العجوز البريطانية تكشف القصة الكاملة مع زوجها المصري

فيديو

فيضانات إسطنبول الكارثية .. الكشف عن حجم الخسائر البشرية والمادية | فيديوجراف

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ