انتشال جثة طفل إثر غرقه بترعة المحمودية في البحيرة

لقى طفل مصرعه غرقاً داخل ترعة المحمودية أمام قرية دسونس أم دينار بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

غرق طفل في البحيرة

ورد إخطاراً إلى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال مستشفى دمنهور التعليمي جثة طفل إثر غرقه بترعة المحمودية بنطاق دائرة شرطة المركز وتم انتشال الجثة وحرر محضر.



انتشال جثة الطفل

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة وتبين أنها لطفل يدعى« أحمد محمد شعبان عبد الحميد»، 10 سنوات ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.