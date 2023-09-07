تدريب 20 سيدة على تصنيع السجاد اليدوي بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أنه جاري تنفيذ المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون لتدريب 20 سيدة من محافظة شمال سيناء على كيفية تصنيع السجاد اليدوي و معرفة استخدام نول السجاد اليدوي و اختيار التصاميم المستخدمة وكذلك كيفية إعداد المنتج النهائي للتسويق حيث يتم التدريب بمعرفة مدرب من مركز تدريب المرأة المعيلة بمحافظة البحيرة بمقر محافظة شمال سيناء.

مشيرةً الى أن الهدف من صناعة السجاد اليدوي الحفاظ علي التراث واكتساب خبرات تؤهل السيدات لإقامة مشروعات متناهية الصغر لتمكين المرأة اقتصادياً وتحسين الوضع الاجتماعي لها مما يساهم فى إثبات شراكتها وأنها تستطيع تحقيق الأمن الأسرى ومساعدة الزوج بالنفقات لتلبية احتياجات الأساسية والترفيهية مما يساهم في رفع مستواها الاقتصادى .

وأكدت د/ نهال بلبع أن تلك الحرفة لا تشترط خروج السيدات من منازلهن ومن الممكن أن تعمل السيدة من داخل منزلها بعد تعلمها لتلك الحرفة بالإضافة لتعليمهن صناعة جديدة لم تكن موجودة بالمحافظة بالفعل لما لها عائد مادي كبير نظراً لطلب السوق الحالي لمنتجات السجاد اليدوي و يأتى ذلك إيماناً من الدولة ، بالدور الايجابي لتمكين المرإة ورفع مستواها الاقتصادي