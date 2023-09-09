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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غداً الأحد| انطلاق المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمي" بالبحيرة

مديرية الصحة بالبحيرة
مديرية الصحة بالبحيرة

 أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على أهمية نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وذلك من خلال دعم فعاليات الحملة التنشيطية التي تنظمها مديرية الصحة والسكان بالبحيرة تحت شعار "حقك تنطمي"، والمنفذة بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة.

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حيث أعلن الدكتورهاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة عن إنطلاق  المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمي" وذلك لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانا خلال الفترة من 10 إلى 2023/9/14  بهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة وحرصاً على تلبية الإحتياجات، كما سيتم تنفيذ الحملة التنشيطية التوعوية والخدمية الموسعة لدعم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، والتي تستهدف ( 27 ) محافظة من ضمنها محافظة البحيرة.

وسيتم تنفيذ الحملة بمراكز (كفر الدوار - شبراخيت - التحرير - وادى النطرون - أبوالمطامير - رشيد - أبوحمص - المحموديه  )  فى الفترة من 2023/9/10 حتى 2023/9/14

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة إن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات، بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بالمجان .

كما سيتم تنفيذ الندوات الإعلامية الخاصة بمبادرة "أيامنا أحلى" بكل الإدارات المشاركة وإقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بجميع الإدارات المشاركة وسوف تقام هذه الفاعليات بمشاركة كل الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة.

البحيرة القضية السكانية نائب محافظ البحيرة مديرية الصحة والسكان وزارة الصحة بالبحيرة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة فعاليات الحملة التنشيطية خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خدمات تنظيم الأسرة

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