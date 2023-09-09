رفع 2800 طن قمامة ومتابعة أعمال ري وزراعة الأشجار بالبحيرة

نظمت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظه عدة حملات مكبرة أسفرت عن رفع 2800 طن قمامة، كما واصلت اعمال كنس الشوارع، والميادين لرفع القمامة من خلال معدات وعمال جهاز النظافة، ليتم التخلص منها بشكل بيئي آمن، بالإضافة إلى تجميع القمامة بمصنع تدوير المخلفات الصلبة.



كما شهدت الشوارع والطرق الرئيسية بمراكز رشيد وايتاى البارود والدلنجات متابعة أعمال ري وقص وتقليم الأشجار والنخيل و رى المزروعات بالشوارع الرئيسيه والفرعيه، والمداخل لزيادة المساحات الخضراء، وإضفاء المظهر الجمالي وإحداث نقلة حضارية، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.



ووجهت نائب محافظ البحيرة نهال بلبع بضرورة تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واستمرار تكثيف حملات النظافة والتشجير ورفع المخلفات مع تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتسخير الإمكانيات اللازمة لرفع مستوى النظافة وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة بمدن ومراكز المحافظة.