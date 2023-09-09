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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في الذكرى الـ71 لعيدهم.. نائب محافظ البحيرة تهنئ الفلاحين والمزارعين وتُشيد بجهودهم

عيد الفلاح بالبحيرة
عيد الفلاح بالبحيرة

تقدمت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بخالص التهنئة للفلاحين والمزارعين فى كافة ربوع الدولة المصرية بتلك المناسبة، والتي تُعد تجسيدًا لإنجازاتهم وتضحياتهم في دعم الاقتصاد المصري، والتي تأتي بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، الذى يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام.

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وأكدت، في بيان لها، اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بالمزارعين وتبنيها لعدد من المبادرات والمشروعات القومية والتى من شأنها تسهيل مهام الفلاح ومنها تحديث منظومة الري الحقلي، وتطبيق الزراعة التعاقدية لضمان تحقيق ربح للمزارعين وتطوير أساليب الري، وزيادة إنتاجية الفدان، وتوسيع الرقعة الزراعية.

وأشادت بجهود وإستراتيجية الدولة وخططها للنهوض بأوضاع الفلاح المصري، من خلال زيادة المساحة المنزرعة من الأراضي المصرية وتعزيز الإنتاجية الزراعية ورفع معدلات الأمن الغذائي والإستراتيجي للدولة وزيادة الصادرات المصرية من المحاصيل المختلفة والتى تساعد بدورها في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وأشارت الدكتورة نهال بلبع، الى أن البحيرة محافظة عريقة تمتلك زمام زراعي كبير يساعد على توفير الغذاء والمساهمة بقوة فى تحقيق الأمن القومي الغذائي المصري.

وأضافت أن قطاع الزراعة قد شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تعد محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية على مستوى الجمهورية بإجمالي 1.9 مليون فدان أراضي منزرعة وتضم 630 جمعية زراعية.

وأشارت إلى أن المحافظة تضم 67 مزرعة ألبان بطاقة إنتاجية 2800 طن / يوم وكذا 291 مزرعة تسمين مواشى بطاقة إنتاجية 64 ألف طن / سنة وتبلغ تلك النسب 28 ٪ من إنتاج الجمهورية بالإضافة إلى 4151 مزرعة دواجن بطاقة إنتاجية 183500 طن سنوياً بما يعادل 50 % من إنتاج الجمهورية.

ونوهت بأن قطاع الزراعة قد شهد تنفيذ 5 مبادرات وهى (كارت الفلاح، إستفاد منه 477195 مستفيد - مشروع البرايم الذى يهدف إلى تعزيز القدارات التسويقية لصغار المزارعين - مشروع الري الحقلي بهدف تغيير نظام الري من الري بالغمر إلى الري الحقلي بالكهرباء وتغطية المراوي المكشوفة - مشروع IFAD لتدعيم القدرات التسويقية لصغار المزارعين - منظومة GIZ لمتابعة مشروعات تطوير الري الحقلي).

وأكدت نائب محافظ البحيرة أن المحافظة لا تتالوا جهدًا فى دعم الفلاحين والمزارعين ومساندتهم من خلال توفير كافة المستلزمات الزراعية والإنتاجية،  والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وتذليل العقبات أمامهم، بالإضافة إلي تنظيم الندوات الإرشادية والتدريب على استخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الدخل القومي، مشيرةً إلى كلا من "المشروع القومي لتطوير الريف المصري" و "المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع" لضمان توفير الاحتياجات المائية والحفاظ على المياه وضمان وصولها إلى نهايات الترع بشكل منتظم طوال العام.

البحيرة المحافظات الزراعية تطبيق الزراعة التعاقدية توسيع الرقعة الزراعية زيادة المساحة المنزرعة عيد الفلاح المصرى محافظة البحيرة

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