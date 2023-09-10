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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بالطريق الدولي بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

لقى قبل قليل شاب مصرعه وأصيب آخر بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة وتوك توك بالطريق الدولي أمام قرية كوم الطرفاية بنطاق مركز إدكو بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة والمصاب إلى مستشفى إدكو العام وحرر محضر بالواقعة.

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تصادم بين سيارة وتوك توك في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة ادكو يفيد استقبال المستشفى جثة شاب وآخر مصاب إثر تعرضهما لوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك بنطاق دائرة شرطة المركز وحفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى وجاري عمل الفحوصات الطبية للمصاب.

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة شاب يدعى« محمود مصطفى عبدالسيد  عبدالدايم»،27 سنة، مقيم حوش عيسى وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب «جمعة على جمعة عبدالمجيد عطالله»، 27 سنة وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة

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