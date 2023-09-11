ضبط 2000 لتر سولار تم تجميعها من السوق السوداء بالبحيرة

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن :

بمدينة النوباريه تم ضبط 500 علبة مبيدات منتهية الصلاحيه و 2000 لتر سولار تم تجميعها من السوق السوداء ، كما تم تحرير 3 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

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وبحملة مماثلة بمركز شبراخيت تم ضبط 2000 كجم نخالة و 60 عبوة أسمدة زراعية مجهولة المصدر و12 علبة سجائر مجهولة المصدر ،كما تم تحرير 12 محضر لعدم الاعلان عن الأسعار.

وبمركز أبوالمطامير تم ضبط 100 عبوة مبيدات زراعية و15 عبوة أدوية بشرية مجهولة المصدر و50 عبوة منظفات منتهية الصلاحية ، كما تم تحرير محضر ذبح خارج المجازر.

وبحملة مماثلة بمركز إيتاى البارود تم ضبط 43 كيلو أسماك و 9 كيلو لحوم وأحشاء غير صالحة للإستهلاك الآدمي و 50 علبة سجائر مجهولة المصدر و40 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية كما تم تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.