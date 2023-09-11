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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مستمرة بالبحيرة لمتابعة المعديات النيلية والنهرية

منالعة المعدات النهرية
منالعة المعدات النهرية بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة استمرار وتكثيف حملات مراجعة المعديات والمراكب النيلية والنهرية العاملة بنطاق المحافظة، للتأكد من سريان تراخيصها وصلاحيتها وتوافر كافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة والأمان بها وإيقاف المخالف منها للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين .

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هذا وقد قامت الوحدات المحلية بمراكز كوم حماده وإيتاى البارود وشبراخيت بحملات تفتيشية لمتابعة المعديات النهرية العاملة بنطاقها.

حيث تضمنت تلك الحملات فحص المعديات والتأكد من تطبيق إشتراطات الملاحة البحرية وتوافر وسائل الإنقاذ والإطفاء وسريان رخصة الملاحة، والتأكد من الإلتزام بكافة الشروط المطلوبة والتراخيص والتعريفة المقررة والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة.

كما تم التشديد على الإلتزام بكافة الضوابط المقررة وتوعية المواطنين بضرورة إتباع قواعد السلامة على متن المعديات حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

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