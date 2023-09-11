أنهار الخير ابنة البحيرة: أعمل منذ 7 سنوات خياطة لأعول زوجي وأبنائي

سيدة بـ١٠٠ راجل ابنة محافظة البحيرة خرجت إلى سوق العمل منذ 7 سنوات بسبب معاناة زوجها من المرض وحاجته إلى العلاج؛ حيث إنها قررت أن تعمل خياطة حتى توفر المال اللازم لزوجها وأبنائها الأربعة.

إنها قصة سيدة مكافحة تدعي أنهار والشهيرة بـ أم أماني ، التحقت بسوق العمل قبل 7 سنوات واختارت مهنة الخياطة، وذلك بسبب ظروف مرض زوجها، إضافة إلى وجود ديون كثيرة عليه مطالب بسدادها.

كفاح السيدة أنهار إبنة البحيرة

كفاح السيدة أنهار إبنة البحيرة

و أوضحت "أم أمانى " أنها عملت خياطة منذ 7 سنوات لتسدد الديون المتراكمة على زوجها المريض، الذي أصيب بجلطة بعد خسارته في مشروع محل ملابس وتراكمت عليه الديون فأصيب بجلطة بالقلب بسبب حزنه على خسارته وتراكم ديونه.



وتابعت أنها قررت أن تعمل حتى تساعد زوجها في سداد الديون، وخاصة أن زوجها لا يستطيع أن يعمل من جديد بسبب ظروف مرضه ولا يوجد مصدر دخل أساسي لهما.

وأشارت إلى أن لديها 4 أبناء وزوجها ساهم في زواج الابنة الكبرى، وتابعت قائلة: وبعدين تعب وقعد في البيت أنا اللي صرفت على جواز أخواتها كلهم، لافتة إلى أنها بدأت عملها في ورشة الخياطة يوميا من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل ، مختتمة: لسه بشتغل عشان أسدد ديون جوزي لأني خايفة عليه يحصله حاجة ويروح مني.