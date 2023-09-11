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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

العاصفة دانيال.. نصائح ذهبية من الصحة للمواطنين لتجنب مضاعفات الطقس السيئ

صدى البلد

نشر الدكتور حسام عبدالغفار ، المتحدث باسم وزارة الصحة نصائح للحماية من المضاعفات الصحية الناتجة عـن التقلبات الجوية.

وقال عبدالغفار إنه بالنسبة لمرضى حساسية الصدر والذين يعانون من ضيق تنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية عليهم تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة.

وأكد متحدث الصحة على ضرورة ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية تجنبا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية.


وشدد متحدث الصحة علي ضرورة الجلوس في الأماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة
شرب كميات من المياه لا تقل عن 2 لتر في اليوم لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

كما شدد متحدث الصحة علي ضرورة  الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات مع  تناول مرضى الحساسية للأدوية في مواعيدها وفقا لإرشادات الطبيب، مشيرا إلى أنه في حالة الشعور بأي أعراض مرضية أو تنفسية يجب استـشارة الطبيب المختص.

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