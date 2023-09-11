"البحر اختفى والجو ضلم".. إعصار دانيال يتجه إلى القاهرة بعد ضربه الإسكندرية

تعرضت محافظتي الإسكندرية ومطروح اليوم لموجة من الطقس السيئ نتيجة العاصفة المعروفة بـ"إعصار دانيال"، التي صاحبها عدم استقرار في الأحوال الجوية وانعدام في الرؤية.

وقال بعض أهالي الإسكندرية تعبيرا عن سوء الأحوال الجوية: “الدنيا ضلمت والبحر اختفى ومش شايفين حاجة”.

اعصار دانيال

تأثيرات العاصفة دانيال

وبالتزامن مع وصول العاصفة دانيال، تشهد حالة الطقس اليوم الاثنين في مصر بداية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتنشط الرياح مثير للأتربة، خلال حالة الطقس اليوم، على مناطق من شمال البلاد؛ ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

من جهتها، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية أظهرت الرمال المثارة على مناطق من غرب البلاد والسواحل الشمالية الغربية ( سيوة -مطروح-العلمين-الإسكندرية) يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تتقدم الرمال المثارة لتؤثر على مناطق من شمال الصعيد والوجه البحرى والقاهرة الكبرى مع تقدم الوقت، كما تتكون السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من أقصى غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، من تعرض البلاد اليوم ولمدة 72 ساعة قادمة لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق من غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أشارت فيه هيئة الأرصاد إلى أن البلاد تتأثر ببقايا العاصفة دانيال التى ضربت ليبيا، حيث تصل العاصفة إلي غرب البلاد اليوم الإثنين يصاحبها سقوط الأمطار.

اعصار دانيال

طقس سئ في الإسكندرية

في سياق متصل كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، شركة الصرف الصحى وجميع الجهات التنفيذية المعنية برفع حالة الاستعداد القصوى بأحياء المحافظة للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد خلال الـ 48 ساعة القادمة نتيجة نشاط وزيادة سرعة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، نتيجة الإعصار دانيال القادم من ليبيا، حيث يتوقع اعتبارًا من مساء اليوم الاثنين أن تشهد المحافظة أمطار خفيفة قد تكون متوسطة رعدية أحيانا.

وشدد على ضرورة المتابعة الآنية داخل غرفة الأزمات والطوارىء، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

من جانبها أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، تكثيف أعمال تطهير الشنايش والمطابق ورفع درجة الاستعداد، نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم، توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وعدم ركن السيارات تحت الأشجار أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

من جانبها، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن العاصفة دانيال تبدأ في التأثير على المنطقة الغربية “مدن مطروح والسلوم وسيوة والعالمين” اليوم الاثنين يصاحبها منخفض جوي يخلق أمطار على المنطقة الغربية تتراوح شدتها بين المتوسطة والغزيرة والرعدية أحيانًا على محافظة مطروح، وتمتد خلال فترة المساء بشدة أقل إلى بعض المناطق من محافظة الإسكندرية.

وأوضحت غانم، في تصريحات تليفزيونية، أن الأمطار تبدأ اليوم الاثنين وتستمر ليومي الثلاثاء والأربعاء، وتقل فرص الأمطار باقي أيام الأسبوع.