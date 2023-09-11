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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا.. اختفاء أحياء سكنية بشكل كامل في مدينة درنة بسبب العاصفة دانيال

ليبيا
ليبيا

قال رئيس الوزراء الليبي المكلف من البرلمان، أسامة حماد، إن هناك أحياء سكنية اختفت بشكل كامل في مدينة درنة بسبب العاصفة دانيال.

وفي قت سابق من اليوم، أعلن الهلال الأحمر في مدينة بنغازي الليبية، أن حصيلة ضحايا الإعصار دانيال في مدينة درنة ارتفع إلى 150 وفاة وأكثر من 100 مفقود.

من جانبه، قال رئيس هيئة السلامة الوطنية في مدينة درنة الليبية، فتحي الكريمي، اليوم الإثنين، إن جميع جسور المدينة انهارت بسبب العاصفة دانيال وأصبحت كل مداخلها مغلقة.

وأكد الكريمي، أنه “تم انتشال عشرات الجثث في المدينة وهناك العشرات تحت الأنقاض بسبب العاصفة”، مشيرا إلي أن “وحدات من الجيش وصلت للمساعدة في انتشال الجثث”.

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وأوضح رئيس هيئة السلامة الوطنية في مدينة درنة الليبية، أن “الكهرباء والاتصالات انقطعت في المدينة جراء العاصفة”.

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