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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل في شرق ليبيا لمواجهة العاصفة دانيال

العاصفة دانيال تضرب
العاصفة دانيال تضرب ليبيا

أعلنت السلطات الليبية اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 عن إجراء عاجل في مدن شرق ليبيا التي ضربتها العاصفة دانيال.

وفرضت السلطات الليبية حظر التجول وحالة الطوارئ في شرق ليبيا لمدة يومين على خلفية العاصفة دانيال، بحسب ما أوردته شبكة "سكاي نيوز".

وتسببت العاصفة دانيال في آثار كارثية على مدينة درنة الليبية، حيث أعلن المجلس البلدي في المدينة اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023، انهيار سدين في المدينة، بحسب ما أوردته صحيفة "الوسط" الليبية.

وأعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب في وقت سابق من اليوم الاثنين أن درنة "مدينة منكوبة" جراء السيول التي اجتاحتها بسبب العاصفة دانيا، وضربت المنطقة الشرقية في ليبيا. 

وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد مسعود، إن 150 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم بسبب الفيضانات والسيول التي خلفتها العاصفة "دانيال" في مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر وضواحي المرج، غير الأضرار المادية الضخمة التي أصابت الممتلكات العامة والخاصة"، وفقا لما نشرته وكالة "فرانس برس".

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