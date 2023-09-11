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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الليبي يكشف آخر حصيلة لضحايا فيضانات العاصفة دانيال

أرشيفية
أرشيفية

كشف رئيس الوزراء الليبي المكلف من البرلمان، أسامة حماد، اليوم الاثنين أن ضحايا الفيضانات والسيول في البلاد والناجمة عن إعصار دانيال أسفرت عن مقتل أكثر من 2000 شخصًا.

وأضاف حماد في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبية: " هناك أحياء كاملة اختفت في البحر مع الآلاف من سكانها بسبب الفيضانات".

من جانبه قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد مسعود لوكالة فرانس برس "قتل 150 شخصا على الأقل جراء الفيضانات والسيول التي خلفها إعصار دانيال في درنة ومناطق الجبل الأخضر وضواحي المرج، غير الأضرار المادية الضخمة التي أصابت الممتلكات العامة والخاصة".

ولفت إلى أن رئيس وزراء الحكومة التي تتّخذ من شرق ليبيا مقرا أسامة حمّاد ورئيس لجنة إنقاذ ووزراء آخرين توجّهوا إلى درنة لمعاينة الأضرار.

وأعلنت حكومة حمّاد المنافسة للحكومة الانتقالية المعترف بها دوليًا والمدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، درنة "منطقة منكوبة" الاثنين.

إعلام ليبي: 2000 شخص ضحايا إعصار دانيال في درنة .. والمفقودون بالآلاف

ليبيا .. حصيلة جديدة لضحايا إعصار دانيال في درنة

ووصف خبراء العاصفة دانيال التي ضربت أيضا أجزاء من اليونان وتركيا وبلغاريا في الأيام الأخيرة حيث أسفرت عن سقوط 27 قتيلا على الأقل بأنها "شديدة للغاية من حيث كميّة المياه التي تساقطت في غضون 24 ساعة".

ضربت العاصفة شرق ليبيا بعد ظهر الأحد، لا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي حيث تم الإعلان عن حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام.

وتم نشر فرق الإنقاذ في درنة الواقعة على بعد نحو 900 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.

وتقع المدينة التي تعد 100 ألف نسمة في وادي نهر يحمل الاسم ذاته.

وأعلن مسعود فقدان سلطات شرق ليبيا "الاتصال بتسعة جنود خلال عمليات الإنقاذ في درنة"
 

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