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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام ليبي: 2000 شخص ضحايا إعصار دانيال في درنة .. والمفقودون بالآلاف

عدد ضحايا إعصار دانيال
عدد ضحايا إعصار دانيال في درنة يتخطى الألفين

أفادت وسائل  إعلام ليبية، اليوم الإثنين، بأن عدد ضحايا إعصار دانيال في مدينة درنة يتخطى الألفين والمفقودون بالآلاف.

وفي قت سابق من اليوم، أعلن الهلال الأحمر في مدينة بنغازي الليبية، أن حصيلة ضحايا الإعصار دانيال في مدينة درنة ارتفع إلى 150 وفاة وأكثر من 100 مفقود.

من جانبه، قال رئيس هيئة السلامة الوطنية في مدينة درنة الليبية، فتحي الكريمي، اليوم الإثنين، إن جميع جسور المدينة انهارت بسبب العاصفة دانيال وأصبحت كل مداخلها مغلقة.

وأكد الكريمي، أنه “تم انتشال عشرات الجثث في المدينة وهناك العشرات تحت الأنقاض بسبب العاصفة”، مشيرا إلي أن “وحدات من الجيش وصلت للمساعدة في انتشال الجثث”.

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انقطاع الكهرباء والاتصالات.. انهيار جميع جسور مدينة درنة الليبية بسبب الإعصار دانيال

وأوضح رئيس هيئة السلامة الوطنية في مدينة درنة الليبية، أن “الكهرباء والاتصالات انقطعت في المدينة جراء العاصفة”.

درنة ليبيا إعصار دانيال

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