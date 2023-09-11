رياح مثيرة للرمال وأمطار.. احذر الطقس خلال الساعات المقبلة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة على جميع أنحاء مصر في ظل تداعيات العاصفة دانيال القادمة من جهة الغرب.

وكشفت خرائط الطقس وفق الأرصاد، عن تزايد فرص سقوط الأمطار على الإسكندرية ومطروح وسيوة، مطالبة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

كما توقع الخبراء أن تصل الأمطار إلى القاهرة غدا ، وسط نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

رمال وأمطار

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار وجود الرمال المثارة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وفقاً لآخر صور التقطتها الأقمار الصناعية.

وأضافت الأرصاد في بيان الإثنين، أن الرمال المثارة تتقدم الآن على مناطق من القاهرة الكبري، يصاحبها انخفاض في مستوي الرؤية الأفقية.

وأوضحت الهيئة، أنه وفقاً لمحطات الرصد التابعة لها، تنخفض الرؤية الأفقية الآن وتسجل على القاهرة الكبري 4000 متر، والإسكندرية 500 متر.

وأشارت الأرصاد، إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحياناً.

يذكر أن الأرصاد كانت قد أعلنت وصول العاصفة "دانيال" إلى الأراضي المصرية اليوم، بعد وصولها أمس الأراضي "الليبية"