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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

عواصف
عواصف

 أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن أنه بحلول فترة المساء ستكون هناك فرص أمطار على بعض الأماكن من محافظة الإسكندرية، وستكون ما بين الخفيفة والمتوسطة، كما أن سرعة الرياح ستكون عالية في الصحراء الغربية ما بين 30 إلى 50 كم على الساعة تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، وبخاصة في المناطق الغربية، وهو ما يؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية،  أن فرص الأمطار لن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية في المناطق الداخلية، ويفضل ارتداء الكمامات عند الخروج من البيوت، ولكنها قد تؤثر في المنطقة الغربية مثل الصحراء الغربية ومطروح.

 

وذكرت، أن الأتربة والرمال المثارة ستمتد إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة، خلال ساعات، وبخصوص قيم الحرارة، فمن المتوقع أن تبلغ العظمى على القاهرة الكبرى إلى 37 درجة مئوية نهارا، لافتةً إلى أن كما أن الأجواء نهارا في معظم الأنحاء شديدة الحرارة في فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وستكون الأجواء حارة رطبة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 37 27
العاصمة الإدارية 37 26
6 أكتوبر 38 26
بنهــــا 37 27
دمنهور 36 26
وادي النطرون 38 27
كفر الشيخ 36 26
المنصورة 37 27
الزقازيق 38 27
شبين الكوم 37 26
طنطا 36 26
دمياط 35 25 
بورسعيد 36 25
الإسماعيلية 40 25
السويس 39 26
العريش 36 26
رفح 35 25
رأس سدر 40 27
نخل 38 18
كاترين 31 17
الطور 35 28
طابا 36 26
شرم الشيخ 40 30
الإسكندرية 33 25
العلمين الجديدة 33 24
مطروح 32 25
السلوم 29 25
سيوة 31 24
رأس غارب 39 30
الغردقة 39 30
سفاجا 38 29
مرسى علم 39 30
شلاتين 41 30
حلايب 36 29
أبو رماد 40 30 
رأس حدربة 36 29
الفيوم 37 26
بني سويف 37 25
المنيا 38 23
أسيوط 39 25
سوهاج 40 27
قنا 44 28
الأقصر 43 26
أسوان 43 29
الوادي الجديد 42 26
أبوسمبل 42 28

 

الأرصاد الأرصاد الجوية امطار محافظة الاسكندرية الرياح الرمال والاتربة

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