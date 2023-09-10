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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: العاصفة دانيال تضرب البلاد بداية من الغد وتمتد للأربعاء

صدى البلد

العاصفة دانيال تصفها هيئة الأرصاد الجوية بأول المنخفضات الجوية لبداية فصل الخريف

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية سوف تضرب البلاد تبدأ من غدا الإثنين علي غرب البلاد وتمتد الثلاثاء والأربعاء إلى مناطق من شمال البلاد، لتكون هي أولى منخفضات فصل الخريف المقرر أن يبدأ فلكيا 23 سبتمبر الجاري.  

وكشفت  هيئة الأرصاد الجوية  الى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من غدا الإثنين علي غرب البلاد وتمتد الثلاثاء والأربعاء إلى مناطق من شمال البلاد
                             

أول منخفض جوي في فصل الخريف    

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن غدا الإثنين سوف تتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مع منخفض جوي متعمق علي سطح البحر المتوسط يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية والتي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من ( السلوم ومطروح وسيوة)

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الأمطار تمتد خفيفة في المساء الي مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحياناً. واعتبارا من يوم الثلاثاء يستمر سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية أحياناً علي مناطق متفرقة من (السواحل الشماليةالغربية وشمال الوجة البحري).

وتصل الأمطار تدريجيا للداخل لتؤثر علي مناطق من (جنوب الوجة البحري ومدن القناة ) ولكنها أمطار خفيفة قد تكون متوسطة.

وأشارت هيئة الأرصاد، أن الأمطار الخفيفة تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى، ويوم الأربعاء يقل سقوط الأمطار لتكون الأمطار خفيفة قد تكون متوسطة علي مناطق من (السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة).

أمطار غزيرة بسبب للعاصفة دانيال

بينما ️تمتد خفيفة إلى مناطق من (جنوب الوجة البحري وخليج السويس ووسط سيناء)، مشيره غدا نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجة البحري وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، تكون العظمي غدا على القاهرة الكبري ٣٧ درجة مئوية .
بينما درجة الحرارة العظمى من يوم الثلاثاء لنهاية هذا  الأسبوع
تكون ما بين ٣٤  و٣٣ درجة مئوية.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن المنخفض الجوي الذي تشهده البلاد اعتبارا من غدا الاثنين، حتى الأربعاء، هو امتداد للعاصفة دانيال التي ضربت ليبيا واليونان، ولكن مع وصولها إلى مصر تحولت إلى منخفض جوي، وقلت حدتها نسبيا سواء في غزارة الأمطار أو نشاط الرياح.

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