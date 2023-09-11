عاجل لسكان هذه المناطق | الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن العاصفة دانيال

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال، ضربت السواحل الليبية أمس وأول أمس، وأن ليبيا حتى الساعات الحالية تتأثر بهذه العاصفة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال برنامج " صباح الورد" المذاع على قناة تن تقديم الإعلامية سلمى عادل، أن مصر ستتأثر بهذه العاصفة، ولكن التأثير سيكون أضعف بكثير من الذي حدث في ليبيا.

وكشفت أنه بداية من اليوم سنتأثر بامتداد منخفض جوي في غرب البلاد، وهو بقايا العاصفة دانيال التي تؤثر في السواحل الليبية، وبمجرد دخولها على الأرض ستبدأ قوتها في الانخفاض، وستتحول لمنخفض جوي سيكون متعمقًا إلى حد بعيد في غرب البلاد، ويتزامن معه منخفض جوي على سطح البحر المتوسط ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

عاجل لسكان هذه المناطق

هذا الأمر سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تبدأ في محافظة مطروح بالأمطار المتوسطة إلى الغزيرة والرعدية على سيوة وسلوم ومطروح وبعض المناطق من الضبعة والعلمين.

وتابعت، أنه بحلول فترة المساء ستكون هناك فرص أمطار على بعض الأماكن من محافظة الإسكندرية، وستكون ما بين الخفيفة والمتوسطة، كما أن سرعة الرياح ستكون عالية في الصحراء الغربية ما بين 30 إلى 50 كم على الساعة تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، وبخاصة في المناطق الغربية، وهو ما يؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.

وذكرت، أن فرص الأمطار لن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية في المناطق الداخلية، ويفضل ارتداء الكمامات عند الخروج من البيوت، ولكنها قد تؤثر في المنطقة الغربية مثل الصحراء الغربية ومطروح.

وذكرت، أن الأتربة والرمال المثارة ستمتد إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة، خلال ساعات، وبخصوص قيم الحرارة، فمن المتوقع أن تبلغ العظمى على القاهرة الكبرى إلى 37 درجة مئوية نهارا، لافتةً إلى أن كما أن الأجواء نهارا في معظم الأنحاء شديدة الحرارة في فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وستكون الأجواء حارة رطبة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.