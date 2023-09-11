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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ارتفاع الحرارة ورياح وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

صدى البلد

يشهد طقس اليوم  حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، طبقا لما كشفته هيئة الأرصاد الجوية، تبدأ على غرب البلاد اليوم الاثنين وتمتد إلى مناطق من شمال البلاد، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية وغزيرة أحيانا.

حالة الطقس اليوم


تتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا  اليوم مع منخفض جوي متعمق على سطح البحر المتوسط يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية والتي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من ( السلوم ومطروح وسيوة)، تمتد الأمطار خفيفة في المساء إلى مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحياناً .
 

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الإعصار بدأ.. تحذير عاجل من الأرصاد عن الطقس.. أعرف خريطة الأمطار الرعدية

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هل تغرق القاهرة بسبب العاصفة دانيال؟| بيان عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة


ويستمر غدا الثلاثاء سقوط أمطار المتوسطة و الرعدية أحياناً على مناطق متفرقة من (السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري)، وتصل الأمطار تدريجيا للداخل لتؤثر على مناطق من 
(جنوب الوجة البحري ومدن القناة ) ولكنها أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ،وتمتد الأمطار الخفيفة الي مناطق من القاهرة الكبرى.

أما يوم الأربعاء يقل سقوط الأمطار لتكون الأمطار خفيفة قد تكون متوسطة علي مناطق من (السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة)، تمتد خفيفة الي مناطق من (جنوب الوجه البحري وخليج السويس ووسط سيناء) .


من جانبها كشفت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل العاصفة دانيال، مشيرة إلى أنها عاصفة وليس إعصار، ويمكن تصنيفها كونها عاصفة استوائية، كما ان سرعة الرياح وصلت في ليبيا لـ80 كم\ساعة.

 

وستصل مساء  اليوم الإثنين إلى محافظة الإسكندرية مصحوبة بالأمطار، ثم إلى محافظات الدلتا ليل الإثنين بوجود أمطار خفيفة ومتوسطة.

 
وكشفت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية أن تأثير العاصفة دانيال على القاهرة سيكون يوم الثلاثاء بوجود أمطار خفيفة، بالإضافة إلى وجود حركة لنشاط حركة الرياح.

 

الطقس اليوم على القاهرة 


وبحسب بيان الأرصاد يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية،  بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وتنشط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 37 27
العاصمة الإدارية 37 26
6 أكتوبر 38 26
بنهــــا 37 27
دمنهور 36 26
وادي النطرون 38 27
كفر الشيخ 36 26
المنصورة 37 27
الزقازيق 38 27
شبين الكوم 37 26
طنطا 36 26
دمياط 35 25 
بورسعيد 36 25
الإسماعيلية 40 25
السويس 39 26
العريش 36 26
رفح 35 25
رأس سدر 40 27
نخل 38 18
كاترين 31 17
الطور 35 28
طابا 36 26
شرم الشيخ 40 30
الإسكندرية 33 25
العلمين الجديدة 33 24
مطروح 32 25
السلوم 29 25
سيوة 31 24
رأس غارب 39 30
الغردقة 39 30
سفاجا 38 29
مرسى علم 39 30
شلاتين 41 30
حلايب 36 29
أبو رماد 40 30 
رأس حدربة 36 29
الفيوم 37 26
بني سويف 37 25
المنيا 38 23
أسيوط 39 25
سوهاج 40 27
قنا 44 28
الأقصر 43 26
أسوان 43 29
الوادي الجديد 42 26
أبوسمبل 42 28

طقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية سقوط امطار العاصفة دانيال الأرصاد

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