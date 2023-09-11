هل تغرق القاهرة بسبب العاصفة دانيال؟| بيان عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

تقترب العاصفة دانيال من مصر خلال الساعات القليلة القادمة، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، بعدما تسببت في غرق أجزاء كبيرة من اليونان، ولكن كثرت التساؤلات عن إمكانية غرق القاهرة بسبب هذه العاصفة.

غرق أجزاء كبيرة من اليونان.

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أمطار غزيرة

وبحسب الأرصاد الجوية، وصلت العاصفة دانيال السواحل الليبية أمس مؤثرة عليها بأمطار غزيرة وتسجيلات كبيرة لـ الأمطار وعواصف رعدية وسرعات كبيرة الرياح وارتفاع أمواج يتجاوز 4 أمتار.

وشهدت ليبيا يوما عصيبا أمس، ويستمر التأثير حتى اليوم الغد بسبب هذه العاصفة وتم رفع حالة الطوارئ والتأهب في جميع المدن المتأثرة.

أمطار غزيرة

موعد وصول العاصفة دانيال إلى مصر

وبحسب الأرصاد تصل بقايا العاصفة دانيال إلى غرب البلاد يوم الاثنين يصاحبها سقوط الأمطار بعد ما فقدت العاصفة معظم قوتها.

حالة الطقس اليوم

وتتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا اليوم مع منخفض جوي متعمق علي سطح البحر المتوسط يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية والتي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً بسبب العاصفة دانيال على مناطق من ( السلوم ومطروح وسيوة)، تمتد الأمطار خفيفة في المساء إلى مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحياناً .

هل تغرق القاهرة

غدا الثلاثاء يستمر سقوط الأمطار المتوسطة و الرعدية أحياناً على مناطق متفرقة من (السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري)، وتصل الأمطار تدريجيا للداخل لتؤثر على مناطق من (جنوب الوجه البحري ومدن القناة ) ولكنها أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ،وتمتد الأمطار الخفيفة الي مناطق من القاهرة الكبرى.

وكشفت كشفت الدكتور إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية أن تأثير العاصفة دانيال على القاهرة سيكون يوم الثلاثاء بوجود أمطار خفيفة فقط ولن تصل إلى حد الأمطار الغزيرة حتى، بالإضافة إلى وجود حركة لنشاط حركة الرياح.

تحذير عاجل

وتابعت شاكر في تصريحات تليفزيونية قائلة: يجب على السائقين توخي الحذر أثناء القيادة على الطريق، بجانب عدم التصوير بالهاتف المحمول عند وجود أمطار بسبب الرعد والبرق، موضحة أن العاصفة دانيال قادمة من أوروبا وهي نفس العاصفة التي ضربت اليونان وتركيا.



الرعد والبرق

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 37 27

العاصمة الإدارية 37 26

6 أكتوبر 38 26

بنهــــا 37 27

دمنهور 36 26

وادي النطرون 38 27

كفر الشيخ 36 26

المنصورة 37 27

الزقازيق 38 27

شبين الكوم 37 26

طنطا 36 26

دمياط 35 25

بورسعيد 36 25

الإسماعيلية 40 25

السويس 39 26

العريش 36 26

رفح 35 25

رأس سدر 40 27

نخل 38 18

كاترين 31 17

الطور 35 28

طابا 36 26

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 33 25

العلمين الجديدة 33 24

مطروح 32 25

السلوم 29 25

سيوة 31 24

رأس غارب 39 30

الغردقة 39 30

سفاجا 38 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 41 30

حلايب 36 29

أبو رماد 40 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 37 26

بني سويف 37 25

المنيا 38 23

أسيوط 39 25

سوهاج 40 27

قنا 44 28

الأقصر 43 26

أسوان 43 29

الوادي الجديد 42 26

أبوسمبل 42 28