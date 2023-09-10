يصل مصر خلال ساعات.. الإعصار دانيال يضرب البلاد بعنف غدًا

أكد الدكتور علي قطب نائب رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأسبق، واستاذ المناخ، أن هناك فارق بين الإعصار والعاصفة، موضحا أن هناك عاصفة رعدية ستضرب البلاد غدا قادمة من ليبيا، بسبب الإعصار دانيال.



وأضاف نائب رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأسبق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن الإعصار دانيال سيضرب المنطقة الغربية بامطار رعدية تؤثر على مطروح والوجه البحري ومدن القناة، لافتا إلى أن هذا الإعصار يتكون في البحار وكلما ابتعد عن الماء تقل حدته.



الإعصار دانيال يضرب مصر

وتابع الدكتور علي قطب نائب رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأسبق، واستاذ المناخ، أن سرعة الإعصار دانيال تصل إلى 180 كيلومتر، وضرب مدن ليبية مختلفة خلال الأيام القليلة الماضية.