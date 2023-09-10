عاجل
جمال شعبان ينصح بتناول الجرجير: يزيد الخصوبة لا يستطيع المغادرة.. الوفد الكندي المشارك بقمة مجموعة العشرين يعلق في الهند حمد المزروعي يناقش "القهوة العربية في الأدب والشعر" بمكتبة مصر العامة الخميس المقبل دهس شرطي.. جريمة مروعة في الجزائر لتهريب 300 مليون دينار من الهواتف خلال مشاركته في جلسة بناء الوعي لمجلس القبائل المصرية..الأزهري محذرًا من التشكيك في المؤسسة الدينية: السند والعضد وحائط الصد للحافظ على الوعي.. وعلى المسلم ألا يترك عقله لـ جوجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يصل مصر خلال ساعات.. الإعصار دانيال يضرب البلاد بعنف غدًا

الإعصار
الإعصار

أكد الدكتور علي قطب نائب رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأسبق، واستاذ المناخ، أن هناك فارق بين الإعصار والعاصفة، موضحا أن هناك عاصفة رعدية ستضرب البلاد غدا قادمة من ليبيا، بسبب الإعصار دانيال. 

العاصفة تقترب.. الأرصاد تكشف موعد وصول الإعصار دانيال إلى مصر


وأضاف نائب رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأسبق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن الإعصار دانيال سيضرب المنطقة الغربية بامطار رعدية تؤثر على مطروح والوجه البحري ومدن القناة، لافتا إلى أن هذا الإعصار يتكون في البحار وكلما ابتعد عن الماء تقل حدته. 
 

الإعصار دانيال يضرب مصر 

وتابع الدكتور علي قطب نائب رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأسبق، واستاذ المناخ، أن سرعة الإعصار دانيال تصل إلى 180 كيلومتر، وضرب مدن ليبية مختلفة خلال الأيام القليلة الماضية. 

الإعصار دانيال دانيال طقس الطقس الإعصار إعصار يضرب مصر اخبار إعصار دانيال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1,251 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

هجوم من أعضاء الزمالك على خالد لطيف أثناء تقديمه لأوراق الترشح بالنادي

مهاجم الأهلي الجديد.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن اعتراض كولر على موديست

مخلصتش| أزمة "قلم حسين الشحات" تشتعل من جديد.. النيابة تنتظر تقرير الخبير.. والوزارة تتنصل

موضوعات متعلقة

تحول كبير.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

نقيب الفلاحين: عيد الفلاح تحول من مجرد تهاني وأقوال إلى واقع وأفعال

أقساط وفوائد التمويلات.. حكاية رقم ضخم سددته مصر في 6 شهور|تقرير

لو هتسافر.. كيفية استخراج فيش جنائي

تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023.. الحدود الدنيا للكليات والمعاهد نظام 3 و5 سنوات

قيام الليل .. حكمه وأفضل أوقاته عند جمهور العلماء

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. خطوات تسجيل الرغبات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو انت مريض قولون | احذر هذه الاطعمه

أبعد عنها فورا |5 أخطاء شائعة تسبب ضعف صحة الأمعاء وزيادة الوزن

طريقة تحضير الأرز المبهر فى دقايق

أثناء قضائهما شهر العسل.. نهاية مأساوية لعروسين في زلزال المغرب.. تفاصيل

فيديو

ضوء لامع ووميض غامض.. ماذا حدث في السماء قبل زلزال المغرب؟| «فيديوجراف»

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

تضرب مصر خلال ساعات.. العاصفة دانيال تسبب أمطارا غزيرة وفيضانات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ