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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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العاصفة تقترب.. الأرصاد تكشف موعد وصول الإعصار دانيال إلى مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد متأثرة بامتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترات سطوح أشعة الشمس بشكل كبير، وارتفاع درجات الحرارة، مضيفة أن هناك استمرار الزيادة في قيم الحرارة  على أغلب محافظات الجمهورية. 

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تحول النهار إلى ليل.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة والعاصفة دانيال

وتابعت عضو المركز الإعلامي في بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيون للتلفزيون المصري، اليوم الأحد، أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة حيث تبلغ العظمى على القاهرة الكبرى إلى 37 درجة مئوية، موضحة أنه ترتفع درجات الحرارة على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، وتكون الأجواء حارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط خلال فترة الظهيرة.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في بهيئة الأرصاد الجوية، عن انخفاض درجات الحرارة في ساعات الليل المتأخرة وخلال فترة الصباح الباكر، وتكون الأجواء معتدلة مساء في معظم المناطق الشمالية، مائلة للحرارة في المناطق الجنوبية.

أما عن أبرز الظواهر الجوية، أكملت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط الرياح على بعض المحافظات، الان الذي يساهم في تقليل نسب الرطوبة ويساعد على تلطيف الأجواء نوعًا ما خلال فترات الليل.

وفي السياق نفسه أشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن نتوقع ان يستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع، محذرة من تكون الشبورة المائية خلال فترة الصباح على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.


قوة الإعصار دانيال

فيما كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عنه من المتوقع خلال الوقت المقبل تضرب قوة الإعصار دانيال بكامل قوتها ليبيا ويتحرك باتجاه مصر بعد ذلك على حدود مصر الغربية.

موعد ضرب الإعصار دانيال مصر 

خبراء هيئة الأرصاد الجوية، كشفوا عن أنه هذا الإعصار سيؤثر على السواحل الغربية في مصر يوم الاثنين القادم الموافق 11 من سبتمبر 2023، يسبب تسقط الأمطار الغزيرة التي تصل إلى رعدية على فترات متقطعة.
 

درجات الحرارة اليوم الأحد

 

القاهرة: العظمى 37، الصغرى 26
وادي النطرون: العظمى 37، الصغرى 27
شبين الكوم: العظمى 37، الصغرى 26
طنطا: العظمى 37، الصغرى 26
الإسماعيلية: العظمى 37، الصغرى 25
السويس: العظمى 37، الصغرى 26
شرم الشيخ: العظمى 39، الصغرى 29
أسوان: العظمى 44، الصغرى 29
الأقصر: العظمى 43، الصغرى 28
الغردقة: العظمى 39، الصغرى 29
الإسكندرية: 34، الصغرى 24
مطروح: العظمى 33، الصغرى 24

 

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