العاصفة دانيال داخلة على مصر.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين: خلوا بالكم

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تأثير العاصفة "دانيال"، على حالة الطقس في مصر الأيام القادمة بعد وصولها إلى ليبيا".

وقالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "السواحل الليبية تأثرت اليوم بالعاصفة دانيال بشكل كبير من خلال أمطار متفاوتة الشدة وغزيرة ووصلت إلى حد السيول، فضلا عن نشاط عالي للرياح".

وأضافت: "العاصفة دانيال عبارة عن منخفض جوي متعمق بشكل كبير يكتسب طاقته من البحر المتوسط"، لافته: "متوقع دخوله الأراضي الليبية خلال الساعات وستقل شدته وبالتالي يبدأ يأثر علينا في مصر بداية من الغد".

وأوضحت: "ستبدأ العاصفة دانيال الدخول إلى مصر من الحدود الغربية بمدينة السلوم ومطروح وسيوة، وستكون هناك أمطار متوسطة وغزيرة، ثم تصل مساء الإثنين إلى محافظة الإسكندرية مصحوبة بالأمطار على السواحل الشمالية مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة".

أوضحت منار غانم، أن عاصفة دانيال ستهدأ غدا الإثنين في ليبيا، وتبدأ العاصفة في دخول مصر الإثنين، حيث ستبدأ بوجود منخفض جوي يتبعها انخفاض في درجات الحرارة، ووجود نشاط لحركة الرياح.

