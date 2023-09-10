أمطار رعدية تضرب هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد: الجو هيقلب فجأة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد التوقعات بدخول العاصفة دانيال إلى مصر خلال ساعات.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "العاصفة دانيال موجودة في ليبيا حاليا، وعندما تدخل الحدود المصرية؛ ستكون عبارة عن منخفض جوي عادي جدا".

أمطار غزيرة

وأضاف: "متوقع مع دخول العاصمة دانيال؛ سقوط أمطار، وقوتها ستكون في المناطق الغربية، مثل السلوم، ومطروح، وسيوة، والصحراء الغربية، وهذه المناطق هي المعنية بسقوط الأمطار المتوسطة، التي قد تمتد إلى غزيرة".

وأشار إلى أن: "سقوط الأمطار في الإسكندرية، ستكون متوسطة إلى خفيفة"، موضحا أن: "مصر ستتأثر بالعاصفة دانيال، ولكن بصورة أقل حدة من التي نراها خلال الأيام الحالية في ليبيا".

وواصل حديثه: "عاصفة دانيال ستهدأ غدا الإثنين في ليبيا، وتبدأ في دخول مصر، في نفس اليوم، الإثنين أيضا، حيث ستبدأ بوجود منخفض جوي، يتبعها انخفاض في درجات الحرارة، ووجود نشاط لحركة الرياح".

واسترسل: "يوم الثلاثاء، ستظل السواحل الشمالية متأثرة بالأمطار متوسطة الشدة، وفيها سحب رعدية، سواء السلوم ومطروح والإسكندرية وشمال الدلتا البحيرة وكفر الشيخ، أما القاهرة ستقل الأمطار فيها عن المناطق الشمالية".