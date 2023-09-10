عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: العاصفة دانيال أول المنخفضات الجوية لبداية فصل الخريف

للعاصفة دانيال
للعاصفة دانيال

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية سوف تضرب البلاد تبدأ من غدا الإثنين علي غرب البلاد وتمتد الثلاثاء والأربعاء إلى مناطق من شمال البلاد، لتكون هي أولى منخفضات فصل الخريف المقرر أن يبدأ فلكيا 23 سبتمبر الجاري.  

أول منخفض جوي في فصل الخريف    

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن غدا الإثنين سوف تتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مع منخفض جوي متعمق علي سطح البحر المتوسط يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية والتي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من ( السلوم ومطروح وسيوة)

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الأمطار تمتد خفيفة في المساء الي مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحياناً. واعتبارا من يوم الثلاثاء يستمر سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية أحياناً علي مناطق متفرقة من (السواحل الشماليةالغربية وشمال الوجة البحري).

وتصل الأمطار تدريجيا للداخل لتؤثر علي مناطق من (جنوب الوجة البحري ومدن القناة ) ولكنها أمطار خفيفة قد تكون متوسطة.

وأشارت هيئة الأرصاد، أن الأمطار الخفيفة تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى، ويوم الأربعاء يقل سقوط الأمطار لتكون الأمطار خفيفة قد تكون متوسطة علي مناطق من (السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة).

أمطار غزيرة بسبب للعاصفة دانيال

بينما ️تمتد خفيفة إلى مناطق من (جنوب الوجة البحري وخليج السويس ووسط سيناء)، مشيره غدا نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجة البحري وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، تكون العظمي غدا على القاهرة الكبري ٣٧ درجة مئوية .
بينما درجة الحرارة العظمى من يوم الثلاثاء لنهاية هذا  الأسبوع
تكون ما بين ٣٤  و٣٣ درجة مئوية.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن المنخفض الجوي الذي تشهده البلاد اعتبارا من غدا الاثنين، حتى الأربعاء، هو امتداد للعاصفة دانيال التي ضربت ليبيا واليونان، ولكن مع وصولها إلى مصر تحولت إلى منخفض جوي، وقلت حدتها نسبيا سواء في غزارة الأمطار أو نشاط الرياح.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

الجرام بـ1,251 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

ضربة موجعة لاتحاد العاصمة الجزائري قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

مهاجم الأهلي الجديد.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن اعتراض كولر على موديست

ترشيحاتنا

زلزال المغرب| لم يُبق على البشر أو الحجر.. والخسائر 150 مليار دولار

بورصة المحافظات | أسعار كورولا وأوكتافيا وفيرنا في الشرقية .. صور

فى عيد ميلاده.. شاهد أجمل صور جمعت بين دنيا سمير غانم وزوجها

خبير: الاقتصاد العالمى سيتشكل بعشوائية إن لم يتم تنظيمه

وزير الأوقاف السوري: الأزهر الشريف مرجعيتنا ونحن تربينا على فكره الوسطي

قمة العشرين .. كوريا الجنوبية واليابان تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مواجهة الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليست المرة الأولى.. سبب ظهور وميض أزرق في السماء لحظة زلزال المغرب

جمال شعبان يقدم نصائح تغني عن عملية القلب المفتوح.. تفاصيل

ياسمين عز هتجبلي جلطة ...10 إطلالات مثيرة لـ شمس الكويتية.. شاهد

نشرة المرأة والصحة| حقيقة استخدام علاج السكر لإنقاص الوزن​.. نصائح هيئة الدواء لمرضي ضغط الدم

فيديو

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

تضرب مصر خلال ساعات.. العاصفة دانيال تسبب أمطارا غزيرة وفيضانات

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ