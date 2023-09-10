العاصفة دانيال تدخل مصر غدا.. الأرصاد تكشف مفاجأة

أشارت الدكتورة منار غانم، عضو فريق الإعلام في هيئة الأرصاد الجوية، إلى تأثير العاصفة دانيال على السواحل الليبية، حيث أسفرت عن وقوع كارثة؛ بسبب هطول الأمطار الغزيرة، والرياح القوية، إلى جانب حدوث سيول غير مسبوقة.

وأوضحت منار غانم، خلال مكالمتها الهاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الظاهرة الجوية غير العادية تُعزى إلى التغيرات المناخية الجارية في العالم حاليًا.

ولفتت إلى أن مصر ستتأثر بالعاصفة دانيال، ولكن بشكل أقل من ليبيا، حيث من المتوقع دخول العاصفة إلى مصر، غدا الإثنين، إذ ستترافق مع منخفض جوي يتسبب في انخفاض درجات الحرارة وزيادة في سرعة الرياح.