عاجل.. الإعصار دانيال يضرب عدة محافظات مصرية خلال ساعات

كشف الدكتور علي قطب نائب رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأسبق، وأستاذ المناخ، تفاصيل جديدة عن الإعصار دانيال والذي من المتوقع أن يضرب البلاد خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الإعصار قادم من ليبيا، وضرب من قبلها دولة اليونان.

وأضاف نائب رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأسبق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن الإعصار دانيال يضرب حاليا ليبيا بقوة، وبداية من الغد يصل السواحل الغربية المصرية، ويضرب السلوم ومطروح، ويؤثر أيضا على مدن القناة والوجه البحري.

الإعصار دانيال يسبب أمطارا رعدية

وأوضح الدكتور علي قطب، نائب رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأسبق، واستاذ المناخ، أن الإعصار دانيال يسبب تساقط الأمطار الغزيرة التي تصل إلى رعدية على فترات متقطعة، لافتا إلى أن هذا الإعصار تحذر منه هيئة الأرصاد الجوية منذ أمس.