العاصفة دانيال | ليبيا في مرمى الخطر.. ومصر على موعد معها «فيديوجراف»

قالت هيئة الأرصاد، في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: إنه سيمر علي ليبيا يوم عصيب، بداية من اليوم وحتى الغد؛ بسبب العاصفة دانيال، حيث تم رفع حالة الطوارئ والتأهب في جميع المدن المتوقع تأثرها.

وصول العاصفة دانيال إلى مصر

ووصلت العاصفة دانيال إلى السواحل الليبية، مؤثرة عليها بـ أمطار غزيرة، وتسجيلات كبيرة للأمطار، وعواصف رعدية، وسرعات كبيرة للرياح، وارتفاعا للأمواج يتجاوز الـ4 أمتار، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن بقايا العاصفة دانيال، تصل إلى غرب مصر، غدا الاثنين، 11 سبتمبر، ويصاحبها سقوط الأمطار، بعدما فقدت العاصفة معظم قوتها.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.