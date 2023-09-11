أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. مصر تستقبل العاصفة دانيال اليوم

أخبار مصر.. حذرت هيئة الأرصاد من أخطار دخول العاصفة دانيال إلى مصر بعدما وصلت السواحل الليبية قادمة من اليونان.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

وصلت العاصفة دانيال إلى السواحل الليبية مؤثرة عليها بـ أمطار غزيرة وتسجيلات كبيرة للأمطار وعواصف رعدية وسرعات كبيرة للرياح وارتفاع أمواج يتجاوز 4 أمتار، وفق بيان هيئة الأرصاد.

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة مجموعة العشرين

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة مجموعة العشرين، التي انعقدت بالعاصمة الهندية نيودلهي.

الأرصاد: العاصفة دانيال أول المنخفضات الجوية لبداية فصل الخريف

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، متأثرة بـ العاصفة دانيال، سوف تضرب البلاد تبدأ من غد الاثنين علي غرب البلاد وتمتد الثلاثاء والأربعاء إلى مناطق من شمال البلاد، لتكون هي أولى منخفضات فصل الخريف المقرر أن يبدأ فلكيا 23 سبتمبر الجاري.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

نقيب الفلاحين: عيد الفلاح تحول من مجرد تهاني وأقوال إلى واقع وأفعال

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين ورئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشان العام إن احتفالية الفلاحين بذكرى عيد الفلاح الـ 71 كان له فرحة مختلفة هذا العام، لافتا إلى أن معظم طلبات الفلاحين تحققت فعليا على أرض الواقع.

أول رد من الخارجية على إعلان إثيوبيا إتمام الملء الرابع لسد النهضة

أكدت وزارة الخارجية أنه اتصالاً بما تم الإعلان عنه، اليوم الأحد، حول إتمام إثيوبيا عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، فإن ذلك يعد استمراراً من جانب إثيوبيا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، الذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء.

كل ما تريد معرفته عن محور التعمير بالإسكندرية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان محور التعمير بالإسكندرية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا زلزال المغرب في بداية حفل «الصحفيين»

طلب الكاتب الصحفي محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، الوقوف دقيقة؛ حدادا على أرواح ضحايا زلزال المغرب، وذلك قبل بدء احتفالية النقابة مساء اليوم، بمرور 100 عام على وفاة سيد درويش، مقدمًا خالص التعازي للشعب المغربي وأهالي الضحايا.

الرئيس السيسي: هناك حاجة ملحة لمعالجة إشكالية ديون الدول النامية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة توافر الإرادة السياسية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان مستقبل أفضل للإنسانية.

الرئيس السيسي يلتقي المستشار الألماني على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار الألماني أولاف شولتز، وذلك على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

نص كلمة الرئيس السيسي في الجلسة الثالثة والختامية لقمة مجموعة العشرين

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، في الجلسة الثالثة والختامية لقمة مجموعة العشرين المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

بتكلفة 1.3 مليار جنيه.. تفاصيل أحدث مشروع استثماري بالعاصمة الإدارية

تشهد العاصمة الإدارية الجديدة مشروعا جديدا ضمن المشاريع الكبرى بها باعتبارها عاصمة المستقبل بكل المقايس .

القباج: مليون و466 ألف طفل استفادوا من الحضانات حتى عام 2023

ترأست نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الأول للجنة العليا لدور الحضانات التى عقدت بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والداخلية والصحة والسكان والأوقاف والتنمية المحلية ومشيخة الأزهر الشريف وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والاتحاد العام للغرف التجارية وخبراء بمجال الطفولة المبكرة.

مجموعة العشرين..قمة نيودلهي ترسم واقعا جديدا للعلاقة بين الشمال الغنى والجنوب المتطلع

عندما تأسست مجموعة العشرين في عام 1999 من 19 دولة و أنضم اليها الاتحاد الأوروبي لاحقا كان شعارها (G- 20) يعبر بصدق عن طبيعة هذا التجمع كناد للاغنياء يهدف إلى "تنسيق مواقف الدول العشرين الكبرى و الأكثر غنى وقوة اقتصادية في العالم "ويعيش فيه ثلثا سكان العالم و تساهم بلدانه 85 % من إجمالي الناتج العالمي .

وزير النقل: نبحث مد الخط الرابع للمترو إلى العاصمة الإدارية

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل إنه طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية يجري حالياً دراسة مد الخط الرابع للمترو "مترو الهرم" جنوباً لمسافة 4.5 كم سطحياً لخدمة قطاعات مدينة 6 أكتوبر الواقعة جنوب طريق الواحات البحرية، ويجري التنسيق مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) لتوفير تمويل دراسات امتداد الخط حتى العاصمة الإدارية الجديدة.