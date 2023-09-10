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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بتكلفة 1.3 مليار جنيه.. تفاصيل أحدث مشروع استثماري بالعاصمة الإدارية

صدى البلد

تشهد العاصمة الإدارية الجديدة مشروعا جديدا ضمن المشاريع الكبرى بها باعتبارها عاصمة المستقبل بكل المقايس .

وأوضح  محمد أبو الخير المدير التنفيذي لجدير المنفذة للمشروع أن  المشروع تجاري إدارى وتقدر التكلفه الاستثمارية للمشروع  مليار و٣٠٠مليون جنيه ومن المستهدف تحقيق مبيعات تقدر بنحو ٢مليارجنيه .

وأكد أن العاصمة الادارية هى عاصمة المستقبل لما تتمتع به من كل مقومات النجاح والاستدامة .

 

وأضاف ان المشروع  عباره عن ٣أبراج منفصلة ومتصلة عن طريق جسور تربط مابين الأبراج 

 

وأشار أبو الخير إلى أنه تم دراسة السوق العقارى بشكل جيد  قبل البدء فى المشروع وتم وضع دراسة جدوي تشمل أسعار تنافسيه مع تجنب مخاطر زيادة مفاجئه فى أسعار مواد البناء الأمر الذى جنبنا مخاطر رفع السعر على العميل تماشيا مع الظروف الراهنه .

 

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