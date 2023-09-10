نقيب الفلاحين: عيد الفلاح تحول من مجرد تهاني وأقوال إلى واقع وأفعال

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين ورئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشان العام إن احتفالية الفلاحين بذكرى عيد الفلاح الـ 71 كان له فرحة مختلفة هذا العام، لافتا إلى أن معظم طلبات الفلاحين تحققت فعليا على أرض الواقع.

تفعيل قانون الزراعات التعاقدية

وأضاف عبدالرحمن أن الفلاحين كانوا يطالبون بتفعيل قانون الزراعات التعاقدية الذي تحقق فعليا هذا العام في الذرة الصفراء والبيضاء وفول الصويا وعباد الشمس إضافة إلى وضع سعر مجزي للأقماح قبل الزراعة ورفع أسعار القصب والبنجر.

وكان شغل الفلاحين الشاغل هو الحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادتها وهو ما تحقق فعليا بالمشاريع القومية العملاقة لاستصلاح وزراعة الصحراء مثل مشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر والريف المصري وإحياء مشروع توشكى.

تطوير الريف كان حلما للفلاحين

وأشار عبدالرحمن إلى أن تطوير الريف كان حلما لـ الفلاحين تحقق فعليا على أرض الواقع بمبادرة حياة كريمة، كما أن إنتاج تقاوي الخضر محليا كان مطلبا مهما من مطالب الفلاحين الذي بدأ يتحقق بالمشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر.

وأردف عبدالرحمن ولتخفيف الأعباء عن الفلاحين ودعمهم ماديا كان توجيه الرئيس السيسي بتأجيل دفع ضريبة الأطيان الزراعية من عام 2017 وحتى الآن، كما سوى البنك الزراعي المصري ديون معظم الفلاحين المتعثرين وتحقيقا لمطلب مشاركة الفلاحين بالشان العام، وتم إنشاء المجلس الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشان العام وتم مشاركة الفلاحين في التعديلات الدستوريه وفي الحوار الوطني.

مطلب مهم لدعم الفلاحين معنويا

وأكد عبدالرحمن أن إقامة حفلة لعيد الفلاح كانت مطلب مهم لدعم الفلاحين معنويا وهو ما حدث بالفعل بمشاركة وزارة الزراعة ووزارة الشباب والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

جدير بالذكر أنه حضر الاحتفالية وزير الشباب أشرف صبحي الذي تم تكريمه من الفلاحين لجهوده الكبيرة في خدمة شباب الفلاحين والوزيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور عباس الشناوي نائب عن وزير الزراعة والدكتور حامد عبدالدايم المتحدث السابق لوزير الزراعة، كما حضر الاحتفالية لفيف من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من الصحفيين وقيادات البنك الزراعي المصري.