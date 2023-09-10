عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب الفلاحين: عيد الفلاح تحول من مجرد تهاني وأقوال إلى واقع وأفعال

صدى البلد

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين ورئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشان العام إن احتفالية الفلاحين بذكرى عيد الفلاح الـ 71 كان له فرحة مختلفة هذا العام، لافتا إلى أن معظم طلبات الفلاحين تحققت فعليا على أرض الواقع.

تفعيل قانون الزراعات التعاقدية 

وأضاف عبدالرحمن أن الفلاحين كانوا يطالبون بتفعيل قانون الزراعات التعاقدية الذي تحقق فعليا هذا العام في الذرة الصفراء والبيضاء وفول الصويا وعباد الشمس إضافة إلى وضع سعر مجزي للأقماح  قبل الزراعة  ورفع أسعار القصب والبنجر.

وكان شغل الفلاحين الشاغل هو الحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادتها وهو ما تحقق فعليا بالمشاريع القومية العملاقة لاستصلاح وزراعة الصحراء مثل مشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر والريف المصري وإحياء مشروع توشكى.

تطوير الريف كان حلما للفلاحين

وأشار عبدالرحمن إلى أن تطوير الريف كان حلما لـ الفلاحين تحقق فعليا على أرض الواقع بمبادرة حياة كريمة، كما أن إنتاج تقاوي الخضر محليا كان مطلبا مهما من مطالب الفلاحين الذي بدأ يتحقق بالمشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر.

وأردف عبدالرحمن ولتخفيف الأعباء عن الفلاحين ودعمهم ماديا كان توجيه الرئيس السيسي بتأجيل دفع ضريبة الأطيان الزراعية من عام 2017 وحتى الآن، كما سوى البنك الزراعي المصري ديون معظم الفلاحين المتعثرين  وتحقيقا لمطلب مشاركة الفلاحين بالشان العام، وتم إنشاء المجلس الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشان العام وتم مشاركة الفلاحين في التعديلات الدستوريه وفي الحوار الوطني.

مطلب مهم لدعم الفلاحين معنويا

وأكد عبدالرحمن أن إقامة حفلة لعيد الفلاح كانت مطلب مهم لدعم الفلاحين معنويا وهو ما حدث بالفعل بمشاركة وزارة الزراعة ووزارة الشباب والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

جدير بالذكر أنه حضر الاحتفالية وزير  الشباب أشرف صبحي الذي تم تكريمه من الفلاحين لجهوده الكبيرة في خدمة شباب الفلاحين والوزيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور عباس الشناوي نائب عن وزير الزراعة والدكتور حامد عبدالدايم المتحدث السابق لوزير الزراعة، كما حضر الاحتفالية لفيف من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من الصحفيين وقيادات البنك الزراعي المصري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1,251 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

الخارجية: إثيوبيا انتهكت إعلان المبادئ وخالفت القانون باستمرار ملء سد النهضة

العاصفة دانيال تدخل مصر غدا.. الأرصاد تكشف مفاجأة

تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

مهاجم الأهلي الجديد.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن اعتراض كولر على موديست

ترشيحاتنا

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

الاعتداء على تلميذتين داخل حافلة في لندن يثير غضبا .. تفاصيل

زوج يستغيث: مراتي نصبت عليا في 36 ألف دولار وكيلو ذهب| فيديو

بيان عاجل من الأونروا بشأن تجدد اشتباكات عين الحلوة في لبنان

السفير حسين هريدي: قمة العشرين نجحت فى حوكمة المؤسسات الاقتصادية الدولية

جنرال امريكي: أمام أوكرانيا 6 أسابيع قبل توقف الهجوم المضاد بسبب الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب وأعراض نقص فيتامين د فى الجسم

لو انت مريض قولون | احذر هذه الاطعمه

أبعد عنها فورا |5 أخطاء شائعة تسبب ضعف صحة الأمعاء وزيادة الوزن

طريقة تحضير الأرز المبهر فى دقايق

فيديو

ضوء لامع ووميض غامض.. ماذا حدث في السماء قبل زلزال المغرب؟| «فيديوجراف»

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

تضرب مصر خلال ساعات.. العاصفة دانيال تسبب أمطارا غزيرة وفيضانات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ