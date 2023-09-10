العاصفة دانيال تقترب من مصر محملة بالأمطار وتصل القاهرة الكبرى الثلاثاء.. تفاصيل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال وصلت إلى السواحل الليبية قبل ظهر اليوم، مؤثرة عليها بأمطار غزيرة وتسجيلات كبيرة للأمطار وعواصف رعدية وسرعات كبيرة للرياح وارتفاع أمواج يتجاوز 4 أمتار.

العاصفة دانيال تضرب غرب مصر خلال ساعات

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن ليبيا تمر بيوم عصيب اليوم والغد، بسبب هذه العاصفة، حيث تم رفع حالة الطوارئ والتأهب في جميع المدن المتأثرة.

العاصفة دانيال

وكشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال سوف تصل إلى غرب مصر ، غدا الاثنين، ولكن مع وصولها سوف تفقد قوتها وتتحول من عاصفة إلى منخفض جوي، يكون تأثيرها أقل حدة مما أصابت به ليبيا واليونان.

وقالت "غانم"، في تصريحات لـ صدى البلد، إن المنخفض الجوي المتحول عن العاصفة دانيال، سوف يضرب مناطق السلوم ومطروح وسيوة، حيث تتأثر بأمطار تكون ما بين الغزيرة إلى الرعدية أحيانا، وتتقدم بشكل تدريجي للمناطق الداخلية، لتصل إلى اسكندرية مساء غدا الاثنين بنسب أقل في غزارة الأمطار.

العاصفة دانيال

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع تقدم يوم الثلاثاء، سوف تصل الأمطار إلى باقي المناطق الساحلية، وقد تشمل أيضا مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى ولكن بنسب أقل تكون متفاوتة الشدة، يصاحب ذلك انخفاض وتحسن في درجات الحرارة.

وأضافت، أن طقس البلاد، سوف يشهد، اعتبارا من الثلاثاء نشاط رياح مثير للرمال والاتربة، تستمر حتى يوم الأربعاء.

ووصفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، الحالة الجوية الأيام القادمة، بأنه حالة من التقلبات الجوية تبدأ الاثنين وتنتهي الأربعاء، مشيره إلى أن التحسن في درجات الحرارة سوف يستمر حتى الأسبوع المقبل مع الأيام الأخيرة في عمر فصل الصيف، والمقرر انتهاءه 22 سبتمبر الجاري.