تؤثر علي مصر..الأرصاد تعلن مفاجأة عن العاصفة دانيال

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال ليست إعصارًا بل عاصفة استوائية، وأن سرعة الرياح في ليبيا وصلت إلى 80 كيلومترًا في الساعة.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، إلى أن درجة حرارة البحر المتوسط وصلت إلى 30 درجة مئوية هذا العام، وهذا يؤدي إلى تكوّن منخفضات جوية في منطقة شرق المتوسط، مما يؤثر على الحالة الجوية.

وأوضحت أن العاصفة دانيال ستؤثر على مصر، حيث ستبدأ بالتأثير على السواحل الغربية مثل السلوم ومرسى مطروح وسيوة، ثم ستتجه نحو الإسكندرية وستصاحبها أمطار متوسطة إلى غزيرة. وستؤثر أيضًا على محافظات الدلتا والقاهرة بأمطار خفيفة وحركة نشاط للرياح. وأشارت إلى أهمية توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق وعدم التصوير بالهاتف المحمول أثناء الأمطار والعواصف الرعدية.