البسوا كمامات.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس اليوم| فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو الأرصاد الجوية، إنه بدءا من اليوم تتأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي بغرب البلاد نتيجة التأثر بالعاصفة " دانيال " القادمة من ليبيا ، موضحة :" المنخفض الجوي سيكون متعمقا في غرب البلاد فضلا عن منخفض جوي في طبقات الجو يعملان على حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ".

وتابعت " غانم " ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ بسقوط امطار متوسطة وغزيرة رعدية على مطروح والسلوم وسيوة ، ومناطق من الضبعة والعالمين ، ويكون هناك فرص لسقوط أمطار مساء اليوم بالإسكندرية.

طقس محمل بالرمال والأتربة

وأشارت ، إلى أن سرعات الرياح ستكون عالية اليوم في الصحراء الغربية ، مما سيتسبب لإثارة الرمال والاتربة خاصة في الصحراء الغربية ، وبعض المناطق بالصحراء الشمالية الغربية ، مما يؤدي لانخفاض الرؤية الافقية .

ولفتت " غانم " إلى أن هناك استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية ، موضحة أن العظمى على القاهرة اليوم 37 درجة مئوية خلال النهار ، ولازالت الاجواء على معظم المحافظات شديدة الحرارة.

ونوهت ، أن الرياح المحملة بالأتربة لن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية بالمناطق الداخلية ، ولكن يفضل ارتداء الكمامات ، محذرة :" الاتربة ستؤثر على مطروح والصحراء الغربية ".