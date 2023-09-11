العاصفة دانيال.. الأرصاد تكشف مفاجأة وتوجه رسائل هامة للمواطنين

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال، بمجرد وصولها على الأرض ستفقد قوتها، مشيرا إلى أنه لا يوحد لها أي مخاطر وستتلاشى نتيجة المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية أن السلوم ومطروح، سيكون بها عدم إستقرار في الأحوال الجوية، وسيكون هناك فرص لسقوط الأمطار ما بين المتوسطة والغزيرة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك نشاط للرياح برعة تصل لـ 30 كيلو متر خاصة على السوحل الشمالية والمحافظات الحدودية، إضافة إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار ايضا على محافظة الإسكندرية.

العاصفة دانيال

وأشارت منار غانم إلى أن العاصفة دانيال ستبدأ اليوم على مطروح والسلوم، وستصل للمحافظات الساحلية ومحافظات الوجه البحري، غدا، وسيكون هناك فرص لسقوط الأمطار، مؤكدة أنه يوم الخميس القادم ستنتهي أثار العاصفة دانيال