مع اقترابه من مصر.. الإعصار دانيال يتسبب في غرق مناطق بليبيا| فيديو

أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الإثنين، عن تعرض بعض المدن في البلاد لفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد.

وتعرضت بعض المدن الليبية، لأمطار غزيرة نتيجة الاعصار الذي ضرب البلاد، ما ترتب عليه فيضانات عارمة في البلاد.

وتقرّر عقد اجتماع طارئ في سرت بليبيا، برئاسة عميد البلدية مختار المعداني، وجاء خلاله اتخاذ التدابير لمواجهة العاصفة "دانيال" المتوقع وصولها إلى المنطقة الشرقية خلال الساعات المقبلة.



وأكد الاجتماع، ضرورة توفير الوقود وغاز الطهي والسيولة، ومتابعة أوضاع المخيمات السكنية بالمدينة.



وناشد عميد البلدية وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية وجهاز خدمات الإسعاف تسخير الإمكانات اللازمة لمدينة سرت، حسبما نقلت الوسط الليبي.

