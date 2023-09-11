الناس مش شايفة البحر.. العاصفة دانيال تصل الإسكندرية

سادت حالة من انعدام الرؤية في شوارع محافظة الإسكندرية تزامناً مع هبوب العاصفة دانيال التي حذرت منها الهيئة العامة للارصاد الجوية.

وشهدت شواطئ الاسكندرية ضعف إقبال من قبل المصطافين نظرا لانعدام رؤيتهم للبحر وهبوب الأتربة.



وجه محافظ الإسكندرية برفع حالة الاستعداد القصوى بكافة أحياء المحافظة للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشان العاصفة دانيال ، وخرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والرى.



وفقا للبيان الصادر من توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والرى بشأن العاصفة دانيال.

https://fb.watch/m_OdpaR6hQ/?mibextid=NnVzG8