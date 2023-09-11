2000 حالة وفاة.. أحمد موسى: ليبيا تشهد كارثة بسبب العاصفة دانيال |فيديو

تقدم الإعلامي أحمد موسى، بالعزاء للأشقاء في ليبيا، قائلا: "ليبيا تشهد كارثة بسبب العاصفة دانيال".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الرئيس السيسي قدم العزاء للأشقاء في ليبيا، ووجه الحكومة بتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، "هناك كارثة في ليبيا والوضع صعب جدا، وإعصار دانيال حول مدينة درنة الليبية لمنطقة منكوبة"، لافتا إلى أن "جميع الطرق تم تدميرها بالكامل، وأصبح وصول المساعدات أمر صعب جدا، فضلا عن انهيار الأحياء التي انهارت واختفت بفعل المياه والسيول".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، "هناك منازل انهارت بالكامل، وهناك كارثة إنسانية في مدينة درنة بليبيا، وأكثر من 2000 قتيل حتى الآن، وقعت مشاهد مأساوية".