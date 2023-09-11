العاصفة دانيال في مصر.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين| فيديو

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال تركت ليبيا، بعد أيام شبه «كارثية»، حيث تسببت في ارتفاع موج البحر ليصل إلى 8 أمتار، بجانب 80 كم\ ساعة سرعة الرياح، وارتفاع مستوى الماء بسبب الأمطار لأكثر من متر في بعض مدن ليبيا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن العاصفة دانيال تسببت في حدوث منخفض جوي في مصر عقب دخولها إلى الحدود الغربية قادمة من ليبيا، وهناك رمال مثارة على القاهرة الكبرى ومطروح وسيوة.

تأثيرات العاصفة دانيال



وتابعت: خلال الساعات المقبلة سيستمر تأثير الرمال المثارة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى حتى غدا الثلاثاء، وهناك أمطار خفيفة على سيوة ومطروح والسلوم، وتزيد خلال الساعات المقبلة على هذه المناطق لتكون غزيرة.



وأوضحت إيمان شاكر، أن غد الثلاثاء سيشهد أمطار خفيفة ومتوسطة على الإسكندرية وبعض محافظات القاهرة الكبرى، ومؤكدة أن هناك استمرار لحركة الرياح المثارة والتي تستمر لغد الثلاثاء.