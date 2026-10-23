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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حقوق العامل خلال المرض.. مدة استحقاق تعويض الأجر وفقًا للقانون

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط استحقاق العامل تعويض الأجر خلال فترات المرض، بما يضمن توفير الحماية الاجتماعية للعامل في حال تعذر ممارسته العمل لأسباب صحية.


حيث وضع القانون مدة محددة لصرف التعويض، تصل إلى 180 يومًا كحد أقصى، وفقًا للضوابط والشروط المنظمة للاستحقاق.


في هذا الصدد، نصت المادة 76 من القانون على أنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل "75" من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً ويزاد بعدها إلى ما يعادل "85" من الأجر المذكور ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر .

180 يوما


ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة .


واستثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضًا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً .


وطبقا للقانون، يجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج، وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى المشار إليه في المادة "70" من هذا القانون.

قانون التأمينات الاجتماعية المعاشات تعويض الأجر المرض

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