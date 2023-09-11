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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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احذروها.. الأرصاد: أمطار وعواصف رعدية على هذه المناطق بسبب العاصفة دانيال

أمطار رعدية بسبب
أمطار رعدية بسبب العاصفة دانيال

رصدت قناة العربية، تقريرًا هاما عن الأرصاد الجوية، وحالة الطقس في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء الأنباء الكثيرة خلال الفترة الأخيرة، حول عاصفة قوية ستأتي إلى مصر، وستؤثر بصورة قوية على الأحوال الجوية المصرية خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب كبير من المواطنين حول ما سيحدث من تقلبات جوية في حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة. 

ووفقا لما جاء في التقرير، فإن العاصفة دانيال بعدما وصلت السواحل الليبية تستعد مصر وتحديدًا السواحل الغربية لاستقبال العاصفة، وسط تحذيرات قوية من هيئة الأرصاد خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن العاصفة دانيال وصلت السواحل الليبية قبل ساعات وأثرت عليها بأمطار غزيرة، وعواصف رعدية، وسرعات كبيرة للرياح وارتفاع للأمواج لأكثر من 4 أمتار. 

ووصفت هيئة الأرصاد الجوية ما تعرضت له ليبيا من العاصفة باليوم العصيب، من المتوقع أن تتأثر مصر ببقايا العاصفة التي تصل للسواحل الغربية وتحديدًا مطروح والسلوم اليوم الأثنين، والتي تصاحبها سقوط للأمطار، ولكن بعد أن تكون فقدت أغلب قوتها. 

وأشار تقرير العربية، إلى أن العاصفة دانيال التي ظهرت على شكل إعصار في اليونان تسببت في أضرار كبيرة، وخسائر فادحة نتيجة أمطار غزيرة وفيضانات عارمة، وتحركت للأراضي الليبية فيما بعد، وهي في طريقها إلى مصر. 

الأرصاد تكشف تفاصيل حول العاصفة دانيال

من جانبها.. أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال بدأت تأثيرها على بعض المناطق في مصر، ولكن أقل شدة مما شهدته ليبيا منها أمس وأول أمس، لافتة إلى أن قوة العاصفة تقل بمجرد وصولها لمصر لأنها تستمد قوتها من البحر المتوسط وارتفاع درجات الحرارة في البحر المتوسط.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ نشرة الأخبار” المذاع على فضائية "الدى إم سي"، أن اليوم يشهد حالة من عدم الاستقرارعلى غرب مصر، بسبب وجود المنخفض الجوي أو بقايا العاصفة دانيال، فهناك منخفض جوي على سطح الأرض ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتابع مسؤولة الأرصاد: هناك احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى رعدية على محافظة مطروح وسيوة والسلوم، وبعض الأماكن من الضبعة، ويشهد اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، وتصل سرعات الرياح من ٣٠ إلى ٥٠ كم في الساعة تؤدي لإثارة الرمال والأتربة، مما تخفض الرؤسة الافقية في بعض الاماكن بمحافظة مطروح.

https://youtube.com/shorts/9SH5Pj7ihwk?si=uDrPtQ7AT789aRJn

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